"Екатерина. Самозванцы": новый сериал уже завоевал крупнейший телерынок мира

Российский сериал "Екатерина. Самозванцы" стал хитом на крупнейшем телерынке MIPCOM в Каннах. Права на показ картины купили уже десятки стран от Японии до Америки. А уже на следующей неделе новый эпизод киносаги о судьбе самой яркой и независимой императрицы увидят зрители канала "Россия 1". Премьера состоится 21 октября.

Крупнейший телерынок мира, 14 тысяч участников, свыше 100 стран и территорий, из одной только России более 160 компаний. В этом году России получает статус "страны в фокусе". Фильмы и сериалы становятся все более значимой статьей российского экспорта.

Настоящий бриллиант в короне — "Екатерина. Самозванцы". Новая глава эпического полотна о триумфах и испытаниях, что выпали на долю великой императрицы, ее народа и державы. Сколько бы ни пытались обращаться к нашей истории зарубежные фильммейкеры, так рассказать про русскую душу — с размахом и честно — может только наш кинематограф. 104 страны, включая Штаты с их платформой Amazon Prime, покажут "Екатерину". Такой спрос рождают лишь искренние чувства, не требующие перевода.

"Это невероятно. Мы приобрели для культурного канала Колумбии первый и второй сезон. Успех был поразительным", — говорит Каролина Сефаир, дистрибьютор из Колумбии.

"Мы приобрели два сезона. Удивительный и очень красивый сериал", — вторит Акико Котаке, дистрибьютор из Японии.

"Контент из России растет так быстро, он становиться крайне интересным для международной аудитории", — объясняет Есим Сездирмез, дистрибьютор из Турции.

Российская кинематография вновь достаточно окрепла, чтобы явить миру по-настоящему захватывающие и масштабные сюжеты под стать родной истории и культуре. Иностранные прокатчики спорят не только за права на показ "Екатерины" и "Годунова", но и за экранизации "Карениной" и "Ненастья", недавно взявшего приз на международном сериальном фестивале в чешском Брно.

"Россия сейчас, я бы сказала, один из ведущих производителей сериалов именно такого масштаба: костюмных, больших, красивых, дорогих, с роскошными батальными сценами. Очень мало на рынке качественных сериалов такого рода", — считает Юлия Матяш, директор компании "Совтелеэкспорт".

В этом году Россия имеет все шансы установить новый рекорд по продажам. На стенде Made in Russia у анимационных и киностудий график встреч с покупателями расписан по минутам.

"Благодаря ряду знаковых проектов, Россия вошла в топ-10 стран-производителей сериального контента. Это невероятно позитивная новость, которая говорит о том, что действительно Россия стала частью международного рынка контента", — объясняет Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент".

Тайны престола, тайны женского сердца, блестящие герои авантюрного века: Россия теперь уже и в кино может позволить себе не таиться, она смело заявляет о себе, как это делала не раз сама героиня "Екатерины". Мировая премьера 21 октября на телеканале "Россия 1".