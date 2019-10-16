Дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов оставил без комментариев информацию о снятии с поезда Нёнокса — Северодвинск трех сотрудников посольства США.

Как передает "Интерфакс", Орлов сообщил, что он дипломатами не занимается.

Вместе с тем, информированный источник сообщил агентству, что инцидент произошел 14 октября на станции "Северодвинск" при проверке документов у пассажиров. Поскольку данная территория является режимной, а разрешение на въезд у американцев не было, военно-морской атташе Кёртис, атташе Арриола, а также военный атташе Данн были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного нарушения.

Нёнокса — село в 40 километрах от Северодвинска в Архангельской области. Рядом с селом расположен государственный центральный морской испытательный полигон Военно-морского флота РФ, где в августе произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.