Ученые выяснили, что беременность предотвращает старение мозга. Согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, мозг у рожавших женщин среднего возраста выглядит моложе, чем мозг тех, кто никогда не имел детей.

Причина этому – защитные механизмы, которые начинают действовать в организме женщины при беременности и после родов. Они затрагивают и мозг: в нем включаются мощные механизмы адаптации, увеличивается число нейронных связей и пластичность (сначала мозг беременной женщины уменьшается, но в течение 6 месяцев после родов восстанавливается). Эти изменения остаются на всю жизнь, передает РИА Новости.

В исследовании участвовали 12021 женщин в возрасте 54-55 лет, из которых 9568 рожали хотя бы одного ребенка, а 2453 не рожали ни разу. Группа ученых из Норвегии, Нидерландов и Британии изучали структуру их мозга. Они создали алгоритм нейровизуализации, с помощью которого можно обнаружить изменения, произошедшие с мозгом женщины во время беременности. Также с помощью этого алгоритма можно выяснить, сколько раз женщина рожала.

Биологический возраст мозга рожавших женщин оказался на два-три года меньше, чем у их нерожавших сверстниц. При этом число родов влияло на разрыв между реальным и биологическим возрастом мозга – чем больше родов, тем мозг моложе.

Чем можно объяснить это явление? Исследователи выдвинули несколько предположений. Одна из гипотез связана с гормональным сдвигом: ряд гормонов, активизирующихся при беременности, влияют на мозговую деятельность. Другая теория заключается в предположении, что после родов в организме женщины остаются эмбриональные клетки, которые влияют на микрохимические реакции в мозге.

Ранее было выяснено, что женский мозг стареет медленнее, чем мужской.