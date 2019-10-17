Американские дипломаты ехали в Северодвинск на электричке

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, скорее всего, ехали туда из Неноксы на электричке, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трое американских дипломатов были сняты с поезда из Неноксы в Северодвинске, усмотрев признаки административного правонарушения в действиях дипломатов, так как территория находится на особом режиме​​​.

Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс сообщила, что дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки.

В МИД РФ ранее подтвердили, что дипломаты действительно находились в официальной поездке, о которой они уведомили Минобороны РФ о своих планах, однако было заявлено о планах посетить Архангельск. "Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации", — шутили в МИД.

Как сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, в связи с произошедшим ведомство направит США ноту.