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17 октября 201911:32 Игорь Пиханов

Декорации к фильму ужасов: в Тулуне люди живут на подтопленных улицах в разрушенных домах

О ситуации на Дальнем Востоке и в Иркутской области шла речь на совещании у президента Владимира Путина. Этим летом в регион пришло разрушительное наводнение, многие лишились всего. Но помощь до сих пор дошла не до всех.

Район Тулуна похож на декорации к фильмам ужасов. Разрушенные дома, разбитые дороги, подтопленные улицы. И среди этого хаоса продолжают жить люди.

"Судятся. Не могут высудить. Кто-то был прописан в домах и не сделал приватизацию жилья, кто-то земли не сделал приватизацию", — поясняет местная жительница Надия Щербатова.

Большинство жителей пострадавшего микрорайона получили сертификаты на новое жилье. Но ехать пока некуда. Среди ждущих жилье Вячеслав Макаревич. Он ожидает, когда построят замену его треснувшему дому. А пока готовит к зиме аварийную усадьбу.

"Сделали печь с отоплением, вваренным внутрь. Дровами запасаемся. Надеемся, что хватит на зиму. Так будем переживать потихоньку зиму", — планирует Вячеслав Макаревич.

Спрос на квартиры вызвал в Тулуне повышение их стоимости. Так, например, за однушку теперь просят 2 миллиона рублей. Хотя ранее ее стоимость едва превышала миллион. Также взлетела и аренда. Люди говорят, что 20 тысяч в месяц за двухкомнатную, уже не предел. Изменить ситуацию может только новое жилье. Но пока на пустыре, где должен был быть новый микрорайон из коттеджей, всего 4 дома. Подрядчики говорят, они в силах застроить участок за месяц. Но пока проходят экспертизу.

"Десять домов за месяц я осилю при погоде. Хотя и в минус у меня бетон можно лить, потому что бетон у меня заливается в утеплитель", — добавляет директор подрядной организации Александр Терентьев.

А здесь, как уверяют строители, через год будет новый микрорайон из 21 многоквартирного жилого дома. Пока работы на стадии фундаментов всего 3 дома. Как увеличить темпы возведения жилья, разбирались накануне местные власти на совещании. В итоге регион решил помочь подрядчику стройматериалами. Ранее фирма вела работы на свои средства.

Во время летнего наводнения в Иркутской области пострадали 135 населенных пунктов. В городе Байкальске последствия удара стихии устраняют до сих пор. Разлившаяся летом река Солзан повредила автомобильный мост и коммунальные сети.

"Занимаемся активно по восстановлению инженерных коммуникаций, которые проходят по мосту через реку Солзан. В настоящий момент мы обеспечиваем теплом город по временной схеме. Во всяком случае, теплоноситель у нас идет по тем трубам, которым и шел. Только мы их закрепили", — поясняет мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Из-за отсутствия моста на машине в другой конец города теперь можно попасть только в объезд по федеральной трассе. Это удлиняет путь. Некоторые водители на свой страх и риск используют технологический мост, который на скорую руку возвели для строителей.

Переправа выполнена из старых железобетонных конструкций. Под весом техники она начала разваливаться. Посредине моста образовалась дыра. Для того, чтобы она не стала ловушкой для транспорта, ее прикрыли вот такими металлическими кусками.

Поврежденный мост обещают восстановить в будущем 2020 году. Кроме того, стихия разрушила еще четыре пешеходные переправы. Теперь жителям Байкальска приходится перебираться по аварийным конструкциям. До конца месяца здесь планируют построить два моста. А в 2020 году местные власти обещают восстановить оставшиеся.

"Людям трудно добираться до градообразующего предприятия. Сейчас вот ждем, чтобы быстрее сделали мосты", — поясняет житель Байкальска Артем Гущин.

При разливе рек пострадало жилье, особенно частный сектор на улицах Набережная и Комсомольская. На улице Байкальской грунтовые воды подтопили подвалы многоквартирных домов. Двухэтажные бараки просушивают до сих пор. Особое беспокойство у жильцов вызывают поврежденные подмостки. Люди боятся, что во время дождей через размытый бетон в подвал снова попадет вода.

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