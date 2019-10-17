"Добро пожаловать в семью": мать Тимати присутствовала на родах внука

Поклонники рэпера Тимати только в его "Инстаграме" поставили уже больше миллиона семисот лайков под фото, где он снят с младенцем на руках.

Вчера, 16 октября, 23-летняя модель Анастасия Решетова родила ему сына, которого назвали Ратмиром. Это уже второй ребенок исполнителя: у него растет дочь от другой модели – Алены Шишковой.

Снимки с новорожденным появились и в "Инстаграме" счастливой бабушки – матери Тимати, которая присутствовала при родах.

В соцсети же бабушка Ратмира призналась, что событие это было "настолько эмоционально заряженное", что она не может прийти в себя.

При этом Симона назвала себя "многодетной", написав, что у нее два сына, две дочери и теперь уже двое внуков, и выразив надежду, что их семья "будет множиться и разрастаться".

Видимо, под двумя "дочками" мать Тимати имеет в виду Алену Шишкову и Анастасию Решетову, которые подарили ей внучку и внука.

Приветствуя появление на свет Ратмира, мама рэпера написала: "Привет малыш, добро пожаловать в семью!" и пожелала ему долгой и счастливой дороги.