От парфюмерной до ресторана: что появится в "расстрельном доме" на Никольской

Там, где убивали людей, будут готовить салаты. Это новые данные о судьбе знаменитого "расстрельного дома" в Москве. Впрочем, пока в виде информации, которую еще предстоит подтвердить. Однако появление слухов настораживает.

Активная реставрация Никольской, 23 идет больше года. Споры вокруг того, что должно быть внутри дома со сложной историей, не утихают уже лет двадцать. Здание — памятник сразу нескольким эпохам. Но самые громкие дискуссии вызывают, конечно, тридцатые годы прошлого века, когда там заседала коллегия, выносившая смертные приговоры. Теперь в подвалах, где их приводили в исполнение, могут начать готовить блюда для состоятельных клиентов.



Сейчас "расстрельный дом" находится в частной собственности. Информация о том, как владельцы могут им распорядиться, самая противоречивая. Еще недавно говорилось о планах открыть там бутик парфюмерии. Но, возможно, все зашло намного дальше. В блогах уже пишут — экспертиза "разрешила приспособить дом для современного использования". В самом ли деле речь о ресторанах?

В расстрельных подвалах, возможно, будет ресторанная кухня, а то и прямо столики поставят. Общественное обсуждение научно-проектной документации по дому на Никольской, 23 закончилось только что. Все бумаги — на сайте Департамента культурного наследия Москвы. Речь про освещение "горячего и холодного цехов", а еще "цеха обработки зелени". Вообще у заказчика большие планы, даже обсуждали, где и какие подъемники будут.

"По нашим сведениям, а об этом можно судить по актам внутренней экспертизы, там перекрывается внутренний дворик. Видно, что подвальная часть, видимо первый этаж, предназначается для едальни, ресторана или кафе. Напомню, подвальная часть — это та, которая относится по преданию к расстрелам и, конечно, худшее, что можно придумать, это рассаживать здесь людей", — прокомментировал координатор движения "Архнадзор", москвовед, писатель Рустам Рахматуллин.

С 1935-го до конца 40-х в доме на Никольской заседала Военная коллегия Верховного суда СССР. Это самая долгая и страшная страница истории здания. Приговоры выносили "тройками", тут же приводили в исполнение. В 37-ом, например, расстреляли маршала Тухачевского.

"Вот давайте сравним. В Нюрнберге попробовали бы любые коммерсанты, любого уровня, в зале сделать что-то подобное — они были бы практически, ну утрирую, конечно, расстреляны в том же зале. Что тут добавить? Нужно просто пресекать такие вещи, чтобы аппетита не было", — рассказал предприниматель, общественный деятель Михаил Хубутия.

Сейчас дом на Никольской, 23 в лесах и затянут декорационной тканью. Реставрация идет давно, вокруг нее тоже немало споров было. В частности, не потеряется ли исторический облик здания. У дома вообще-то статус "объекта культурного наследия регионального значения", а год назад в нем чуть не открыли парфюмерный бутик.

"И общественность возмутилась, и родственники тех людей, которые получили там смертный приговор, были этим возмущены. Безусловно, размещение ресторана в здании, которое в народе называют "расстрельный дом", недопустимо, как и размещение парфюмерного бутика", — прокомментировал директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Предполагаемый владелец дома на Никольской — некто Владимир Давиди, бизнесмен, управляющий компанией, которая занимается поставками как раз-таки парфюмерии, элитной, по крайней мере, так пишут в СМИ. В Esterk Lux Parfum никак не прокомментировали данную ситуацию.

Как говорят в "Архнадзоре", теперь все зависит от того, согласятся ли чиновники с выводами экспертизы о том, действительно можно ли готовить еду и кормить гостей в подвалах "расстрельного дома" на Никольской. Хотя это еще вопрос, у кого кусок в горло полезет в бывших-то застенках.