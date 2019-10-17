Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 октября 201922:34 Антон Подковенко

От парфюмерной до ресторана: что появится в "расстрельном доме" на Никольской

От парфюмерной до ресторана: что появится в "расстрельном доме" на Никольской

Там, где убивали людей, будут готовить салаты. Это новые данные о судьбе знаменитого "расстрельного дома" в Москве. Впрочем, пока в виде информации, которую еще предстоит подтвердить. Однако появление слухов настораживает.

Активная реставрация Никольской, 23 идет больше года. Споры вокруг того, что должно быть внутри дома со сложной историей, не утихают уже лет двадцать. Здание — памятник сразу нескольким эпохам. Но самые громкие дискуссии вызывают, конечно, тридцатые годы прошлого века, когда там заседала коллегия, выносившая смертные приговоры. Теперь в подвалах, где их приводили в исполнение, могут начать готовить блюда для состоятельных клиентов.

Сейчас "расстрельный дом" находится в частной собственности. Информация о том, как владельцы могут им распорядиться, самая противоречивая. Еще недавно говорилось о планах открыть там бутик парфюмерии. Но, возможно, все зашло намного дальше. В блогах уже пишут — экспертиза "разрешила приспособить дом для современного использования". В самом ли деле речь о ресторанах?

В расстрельных подвалах, возможно, будет ресторанная кухня, а то и прямо столики поставят. Общественное обсуждение научно-проектной документации по дому на Никольской, 23 закончилось только что. Все бумаги — на сайте Департамента культурного наследия Москвы. Речь про освещение "горячего и холодного цехов", а еще "цеха обработки зелени". Вообще у заказчика большие планы, даже обсуждали, где и какие подъемники будут.

"По нашим сведениям, а об этом можно судить по актам внутренней экспертизы, там перекрывается внутренний дворик. Видно, что подвальная часть, видимо первый этаж, предназначается для едальни, ресторана или кафе. Напомню, подвальная часть — это та, которая относится по преданию к расстрелам и, конечно, худшее, что можно придумать, это рассаживать здесь людей", — прокомментировал координатор движения "Архнадзор", москвовед, писатель Рустам Рахматуллин.

С 1935-го до конца 40-х в доме на Никольской заседала Военная коллегия Верховного суда СССР. Это самая долгая и страшная страница истории здания. Приговоры выносили "тройками", тут же приводили в исполнение. В 37-ом, например, расстреляли маршала Тухачевского.

"Вот давайте сравним. В Нюрнберге попробовали бы любые коммерсанты, любого уровня, в зале сделать что-то подобное — они были бы практически, ну утрирую, конечно, расстреляны в том же зале. Что тут добавить? Нужно просто пресекать такие вещи, чтобы аппетита не было", — рассказал предприниматель, общественный деятель Михаил Хубутия.

Сейчас дом на Никольской, 23 в лесах и затянут декорационной тканью. Реставрация идет давно, вокруг нее тоже немало споров было. В частности, не потеряется ли исторический облик здания. У дома вообще-то статус "объекта культурного наследия регионального значения", а год назад в нем чуть не открыли парфюмерный бутик.

"И общественность возмутилась, и родственники тех людей, которые получили там смертный приговор, были этим возмущены. Безусловно, размещение ресторана в здании, которое в народе называют "расстрельный дом", недопустимо, как и размещение парфюмерного бутика", — прокомментировал директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Предполагаемый владелец дома на Никольской — некто Владимир Давиди, бизнесмен, управляющий компанией, которая занимается поставками как раз-таки парфюмерии, элитной, по крайней мере, так пишут в СМИ. В Esterk Lux Parfum никак не прокомментировали данную ситуацию. 

Как говорят в "Архнадзоре", теперь все зависит от того, согласятся ли чиновники с выводами экспертизы о том, действительно можно ли готовить еду и кормить гостей в подвалах "расстрельного дома" на Никольской. Хотя это еще вопрос, у кого кусок в горло полезет в бывших-то застенках.

Сейчас

21:37

Росстат: реальные доходы россиян выросли

21:05

США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

19:33

Лидеры ЕС одобрили соглашение по Brexit

18:36

Фигуранты дела "Нового величия" порезали руки в зале суда

18:32

Москва парализована 9-балльными пробками

17:05

Подмосковные госслужащие будут работать из дома

17:00

Башар Асад: "Источник мира" – преступная турецкая агрессия

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп сказал "спасибо" Эрдогану: США и Турция договорились

Трамп сказал "спасибо" Эрдогану: США и Турция договорились

2 часа назад
"Гром-2019" показал отработанность всех элементов ядерной триады России

"Гром-2019" показал отработанность всех элементов ядерной триады России

2 часа назад
Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

1 час назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 18 октября

11:15

XXIII Всемирный Русский Народный Собор
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Саммит ЕС утвердил новые договоренности по Brexit

Саммит ЕС утвердил новые договоренности по Brexit

3 часа назад
Дело "пьяного мальчика" передано для расследования в центральный аппарат СК

Дело "пьяного мальчика" передано для расследования в центральный аппарат СК

1 час назад
В Москву пришло "пожилое бабье лето"

В Москву пришло "пожилое бабье лето"

2 часа назад
Топ-10 самых богатых комиков

Топ-10 самых богатых комиков

10 часов назад
Трамп внес в Сенат кандидатуру Салливана для утверждения послом в Москве

Трамп внес в Сенат кандидатуру Салливана для утверждения послом в Москве

3 часа назад
Американским дипломатам, "перепутавшим" Архангельск с Северодвинском, подарят карту

Американским дипломатам, "перепутавшим" Архангельск с Северодвинском, подарят карту

3 часа назад
Захарченко будет сидеть не 13, а 12,5 лет

Захарченко будет сидеть не 13, а 12,5 лет

1 час назад
Муж Лолиты Милявской подал на развод

Муж Лолиты Милявской подал на развод

13 часов назад
Фигуранты дела "Нового величия" порезали руки в зале суда

Фигуранты дела "Нового величия" порезали руки в зале суда

4 часа назад
"Били для дрессировки, жил в туалете": солагерник рассказал об убийце саратовской девочки

"Били для дрессировки, жил в туалете": солагерник рассказал об убийце саратовской девочки

6 часов назад
Бойтесь своих страхов: главная интрига сериала "Екатерина. Самозванцы"

Бойтесь своих страхов: главная интрига сериала "Екатерина. Самозванцы"

6 часов назад
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

9 часов назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
Подаренные Путиным кречеты вывезены из РФ законно

Подаренные Путиным кречеты вывезены из РФ законно

53 минуты назад
От парфюмерной до ресторана: что появится в "расстрельном доме" на Никольской

От парфюмерной до ресторана: что появится в "расстрельном доме" на Никольской

1 час назад
Росстат: реальные доходы россиян выросли

Росстат: реальные доходы россиян выросли

1 час назад
В 98 лет умерла кубинская балерина Алисия Алонсо

В 98 лет умерла кубинская балерина Алисия Алонсо

1 час назад
Барселона готовится к всеобщей забастовке

Барселона готовится к всеобщей забастовке

2 часа назад
Очень дорогие, странные и полезные опции автомобилей

Очень дорогие, странные и полезные опции автомобилей

2 часа назад
Глав IT-компаний предложили сажать на 20 лет за враньё

Глав IT-компаний предложили сажать на 20 лет за враньё

2 часа назад
Здесь талант превращается в профессию: Путина провели по мастерским ВГИКа

Здесь талант превращается в профессию: Путина провели по мастерским ВГИКа

2 часа назад
Самолет принца Уильяма из-за грозы не смог сесть в Исламабаде

Самолет принца Уильяма из-за грозы не смог сесть в Исламабаде

3 часа назад
В Курганской области пациенты отказались покидать туберкулезный диспансер

В Курганской области пациенты отказались покидать туберкулезный диспансер

4 часа назад
Комиссия Госдумы нашла нарушения в работе "Медузы" и "Русской службы BBC"

Комиссия Госдумы нашла нарушения в работе "Медузы" и "Русской службы BBC"

4 часа назад
Toyota начнет выпускать микроавтомобиль размером с холодильник

Toyota начнет выпускать микроавтомобиль размером с холодильник

5 часов назад
Стало известно, какое место в квартире опасней всего. И это - не унитаз

Стало известно, какое место в квартире опасней всего. И это - не унитаз

5 часов назад
Парень убил подругу ради смартфона и денег, после чего сделал селфи с трупом

Парень убил подругу ради смартфона и денег, после чего сделал селфи с трупом

5 часов назад
"ВКонтакте" тестирует новый дизайн приложения

"ВКонтакте" тестирует новый дизайн приложения

5 часов назад
В возрасте 106 лет умерла старейшая голливудская актриса Джули Гибсон

В возрасте 106 лет умерла старейшая голливудская актриса Джули Гибсон

5 часов назад
Модель с 14-м размером груди заявила, что Филипп Барон развел ее на деньги

Модель с 14-м размером груди заявила, что Филипп Барон развел ее на деньги

6 часов назад
Разгневанные пассажиры расправились с экоактивистами в лондонском метро

Разгневанные пассажиры расправились с экоактивистами в лондонском метро

6 часов назад
Подмосковные госслужащие будут работать из дома

Подмосковные госслужащие будут работать из дома

6 часов назад
Дом американской семьи затопило кровью животных

Дом американской семьи затопило кровью животных

7 часов назад
Одна луковица из сотни: в Амстердаме раскрыли массовый обман туристов

Одна луковица из сотни: в Амстердаме раскрыли массовый обман туристов

7 часов назад
Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из СИЗО

Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из СИЗО

7 часов назад
Опубликованы первые изображения Skoda Octavia нового поколения

Опубликованы первые изображения Skoda Octavia нового поколения

7 часов назад
У Жигунова за долги отобрали квартиру и ищут, что еще отобрать

У Жигунова за долги отобрали квартиру и ищут, что еще отобрать

7 часов назад
ФСБ: США предоставили России информацию о готовящихся терактах

ФСБ: США предоставили России информацию о готовящихся терактах

7 часов назад
"Скрывались на чужих дачах": сбежавших "Ромео и Джульетту" нашли в Брянской области

"Скрывались на чужих дачах": сбежавших "Ромео и Джульетту" нашли в Брянской области

8 часов назад
Ради дочерей Губанов отказался от карьеры в Голливуде, но брак все же рухнул

Ради дочерей Губанов отказался от карьеры в Голливуде, но брак все же рухнул

9 часов назад
"Добро пожаловать в семью": мать Тимати присутствовала на родах внука

"Добро пожаловать в семью": мать Тимати присутствовала на родах внука

10 часов назад
Керчь: самый древний город России

Керчь: самый древний город России

10 часов назад
18 запоминающихся мемов по мультфильмам

18 запоминающихся мемов по мультфильмам

10 часов назад
Звезда "Игры престолов" станет новым Нео в "Матрице 4"

Звезда "Игры престолов" станет новым Нео в "Матрице 4"

10 часов назад
Пароль "пароль": профили МИД Норвегии утекли в сеть

Пароль "пароль": профили МИД Норвегии утекли в сеть

11 часов назад
Не успели отстегнуться: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100

Не успели отстегнуться: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100

11 часов назад
В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

15.10.2019 10:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку