Гола Тарасенко оказалось мало для победы "Сент-Луиса"

Еще три встречи закончились в регулярном чемпионате НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" не смог победить дома "Ванкувер Кэнакс". В основное время ничья 3:3, а буллиты лучше исполнили хоккеисты "Ванкувера".

После точного броска Владимира Тарасенко "блюзмены" вели 3:1. Но обладатель Кубка Стэнли не удержал победный счет – 3:3. Пять минут дополнительного времени победителя не выявили. "Ванкувер" преуспел в серии буллитов. Тарасенко же свою попытку не использовал. На чету Владимира в семи матчах 2 гола и 4 передачи.

"Нью-Йорк Айлендерс" в гостях был сильнее "Виннипег Джетс" 3:1. Немалый вклад в победу "островитян" внес их вратарь Семен Варламов, отбивший 32 броска. "Калгари Флеймз" на своей площадке победил "Детройт Ред Уингз" 5:1.