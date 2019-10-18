Утечка кредитных историй миллиона россиян: реакция РКН

Роскомнадзор намерен изучить информацию об утечке кредитных историй, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в открытом доступе оказались конфиденциальные данные 1 миллиона россиян. Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.

"Роскомнадзор будет изучать этот вопрос и при наличии оснований примет меры", — сказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время доступ закрыт, однако из-за того, что долгое время данные были доступны для свободного скачивания, ими могли воспользоваться злоумышленники.