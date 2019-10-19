Прорыв дамбы в Красноярском крае: затоплены два общежития

В районе поселка Щетинкино Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате ЧП произошло затопление двух общежитий временного типа, расположенных в рабочем поселке.

Информация об инциденте поступила в ночь на субботу, 19 октября. На место происшествие направлены аварийно-спасательные подразделения в составе 10 человек и сотрудники полиции, передает ТАСС. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется.