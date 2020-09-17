В Красноярске началось рассмотрение дела о прорыве дамб на Сейбе

В районном суде Красноярского края начинаются слушания по делу о прорыве дамб на реке Сейба, передает телеканал "Россия 24".

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Прорвало незаконно построенные заграждения, и потоки воды смыли поселок золотодобытчиков. Погибли 20 человек, 16 – пострадали. Ущерб от катастрофы, по данным следствия, составил почти полмиллиарда рублей.

На скамье подсудимых сейчас трое, среди них – генеральный директор компании "Сисим", которой принадлежал прииск. Всех троих обвиняют в нарушении требований безопасности,Следствие считает, что обвиняемые намеренно скрыли факт загрязнения русла реки.