Погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае уже 13

Количество погибших в результате прорыва дамбы на предприятии по добыче золота в Красноярском крае, по последним данным МЧС, составляет 13 человек. Судьба более чем десяти человек остается неизвестной. К месту аварии решено отправить дополнительно спасателей из соседних регионов.

Место происшествия сейчас обследуют, передает телеканал "Россия 24". МЧС проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии, им руководит по селектору замглавы ведомства Павел Барышев.

Прорыв дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошел в два часа ночи по московскому времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа, в каждом из которых могли находиться до 40 человек.

По предварительным данным, разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в результате износа плотины. В то же время, в Следственном комитете считают, что причиной трагедии в артели под Красноярском могло стать разрушение другой дамбы выше по течению.

Ситуацию сразу взял под личный контроль губернатор Красноярского края Александр Усс, он уже вылетел на место происшествия. Дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", сообщил губернатор в эфире "России 24".

Дамба была вообще не зарегистрирована как гидротехническое сооружение, рассказал Усс. Ее высота составляла порядка пяти метров, рабочий поселок находился ниже технологического водоема.

По словам губернатора, необходимо уточнить списки пострадавших и погибших при прорыве дамбы, после этого психологи смогут начать оказывать помощь родственникам по месту их проживания.

Дамба, которую прорвало, была построена кустарным способом, сообщил журналистам председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. По его мнению, она была возведена "с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", передает "Интерфакс".