В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых

Выросло число жертв пожара в городе Ростов Ярославской области. Огонь вспыхнул субботним утром в многоквартирном доме по улице Ленинской, 13, пишет РИА Новости. Как установил оперативный штаб на месте трагедии, погибли пять детей от года до шести лет и двое взрослых. Среди погибших несовершеннолетних брат и сестра четырех и двух лет. Троим жертвам из второй семьи было один год четыре месяца, три года и шесть лет. Еще троим пострадавшим взрослым оказывают помощь в больнице. Местонахождение одного человека после пожара неизвестно.

По данным МЧС, идет проливка и разборка конструкций. Из дома было эвакуировано 25 человек. Предположительно, к трагедии привело нарушение правил пожарной безопасности в квартире барачного строения на втором этаже.

СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело. В доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров. На базе театра Ростова Великого развернут пункт временного размещения лишившихся жилья.