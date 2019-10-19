Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Момент нападения на полицейского в Москве, произошедший утром в субботу, 19 октября, попал в объектив камеры наблюдения.

Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Пострадавший правоохранитель получил ножевое ранение и был госпитализирован.

"Злоумышленник был незамедлительно задержан нарядом полиции. Благодаря действиям сотрудников полиции никто из гражданских лиц не пострадал", — подчеркнули в пресс-службе столичной полиции.

Причины и обстоятельства ЧП пока не уточняются.