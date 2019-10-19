Район прорыва дамбы в Красноярском крае сняли с воздуха. Видео

Опубликованы кадры, сделанные с вертолета в районе прорыва дамбы золотодобывающего предприятия у села Щетинкино в Красноярском крае.

По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек, еще 13 – числятся в списке пропавших без вести. Врачи оказали помощь 16 пострадавшим, среди которые есть и те, кто находится в тяжелом состоянии, для их транспортировки в Красноярск планируется задействовать авиацию.

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс доложили о произошедшем президенту России Владимиру Путину, поручившему принять все меры для оказания помощи людям, выяснения причин ЧП и недопущения распространения его последствий на близлежащие населенные пункты.

Следствие уже изучает обстоятельства и возможные причины трагедии. Среди рабочих версий –нарушения при ведении строительных работ и увеличение уровня воды, сошедшей с гор и увеличившей нагрузку на дамбу.