Прорыв дамбы в Красноярском крае: хронология событий

Дамбу технологического водоема золотодобывающего предприятия прорвало около двух часов ночи. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития. Погибли 15 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Более 40 рабочих удалось спасти.

Все случилось в два часа ночи по местному времени неподалеку от деревни Щетинкино Курагинского района на юге Красноярского края. Разрушилась дамба, которая обеспечивала работу золотодобытчиков. Вода в технологическом озере в этом момент находилась на отметке в 3,5-4 метра.

Когда инженерное сооружение рухнуло, потоки воды устремились в сторону вахтового поселка. Четырехметровой волной были смыты два барака — они были построены ниже по течению реки. В бараках спали люди — они не успели опомниться, как оказались в ледяной воде.

"Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи УК РФ 216 о нарушении техники безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух и более людей", — проинформировала старший помощник руководителя Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по связям со СМИ Ольга Шаманская.

Следствию еще предстоит разбираться в причинах трагедии. Возможно, был резкий и мощный сход воды с гор, и дамба не выдержала давления. Но есть и другая версия: гидротехническое сооружение было несанкционированное. Золотодобычей в этом месте, по предварительным данным, занималось ООО "Сисим", оно и возводило дамбу на реке Сейба.

"Делается обращение о получении санкций на установку и эксплуатацию объекта, чего сделано не было. Надзорные службы не имели представления о ведении работ в данном месте. Работы сделаны кустарным способом, с нарушениями", — сообщил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Первую помощь пострадавшим оказали в поселке Щетинкино — туда направляли санитарный транспорт из ближних Краснокаменки и Курагино. О ситуации сообщили в краевой центр. Была создана правительственная комиссия, губернатор региона Александр Усс выдетел на место трагедии и взял ситуацию под личный контроль.

"Прибыли аварийно-спасательные службы из Артемовска. Из Хакасии на помощь прилетел самолет со спасателями на борту. Число сотрудников МЧС, медиков и психологов, работающих в районе трагедии, постепенно выросло до 300", — рассказал Александр Усс.

Часть пострадавших эвакуировали в больницу Курагино, самых "тяжелых" отправили в Красноярск. Уточняется число рабочих, которые находились в общежитиях. Сообщается что оба барака могли вмещать в общей сложности до 80 человек.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Олега Матыленко, на месте происшествия работают спасатели под руководством заместителя министра МЧС, в операции задействовано два вертолета.

Произведены заборы воды в реке Сейба, по результатам исследований будут сделаны выводы.