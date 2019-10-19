Прорыв нелегальной дамбы: поток выворачивал все на своем пути

ЧП в Красноярском крае. По меньшей мере, 15 человек погибли и несколько считаются пропавшими без вести в результате прорыва нелегальной дамбы. Речь идет о технологическом водоеме золотодобывающей артели. Мощные потоки воды смыли, как они названы, "временные общежития рабочих". 21 октября в регионе — день траура.

Поселок смыло практически полностью. Поток был такой мощный, что выворачивал все на своем пути. Вот, например, снесенная электроопора, а от домов вообще остались одни щепки.

На месте ЧП — все оперативные службы. В поисково-спасательной операции задействован корпус спасателей из Красноярского края и Хакасии. Привлечены авиация и кинологи. Ночью пришло сообщение, что выше по течению реки Сейба прорвало дамбу и волна обрушилась на поселок старателей.

В воде остаются машины и контейнеры. Дома, которые уцелели, подмыты и непригодны для проживания. Последствия – катастрофичны: пострадали люди. Есть погибшие. Поиски осложняются погодными условиями. На район ЧП надвигаются заморозки и снегопад.

Выжившие рассказывают, что все произошло неожиданно. Волна буквально обрушилась на поселок. Ночью, когда большинство людей спало, никто не успел среагировать на происходящее. А те, кто услышали шум приближающейся воды, приняли его за дождь. Рабочих из поселка эвакуировали. Несколько пострадавших на вертолетах доставлены в больницу в Красноярске.

Разрушенная дамба обеспечивала технологический процесс для добычи золота. Однако руководство артели пока не предоставило документы о регистрации сооружения. В реестрах Ростехнадзора дамба тоже не значится. Есть вероятность, что она была возведена незаконно и ее состояние никто и никогда не проверял.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на месте оценил разрушения. "Мы не исключаем, что этот объект вообще был построен без соответствующих разрешений и, естественно, контроля. Но, кроме этого, в это время там шли дожди. Возможно, это и влияние такого природного фактора", — сказал он.

Артель принадлежала компании "Сибзолото". Здесь трудились рабочие из разных регионов России. Условия, в которых трудились люди, проверят представители Роструда. Кроме того, во всех обстоятельствах разбирается и Следственный комитет. В офисе компании прошли обыски, проведена выемка документов. Возбуждено уголовное дело.