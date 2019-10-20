В центре Барселоны протестующие расходятся с митинга

В Барселоне начинают расходиться сторонники независимости Каталонии, устроившие митинг в центре города вечером в субботу, 19 октября. В настоящее время на площади остались несколько сотен человек – они продолжают скандировать речевки и устроили сидячий митинг.

Правоохранители, ранее готовившиеся применять силу, о чем предупреждали через громкоговорители, не предпринимают никаких действий и ждут, что протестующие разойдутся сами.

Акции проходят в Каталонии с начала недели, напоминает ТАСС. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости в 2017 году.