ЧС в Красноярском крае: разрушился каскад дамб

Во время чрезвычайной ситуации на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв не одной, а сразу двух технологических дамб. В результате каскад дамб разрушился, рассказала "Интерфаксу" старший помощник руководителя Главного следственного управления по региону Ольга Шаманская.

Ранее в Следственном комитете рассказали о приоритетной версии следствия по возбужденному после ЧС уголовному делу: это нарушения при проведении золотодобывающих работ. По делу задержаны три человека — директор золотодобывающего предприятия "Сисим", которое вело работы на месте прорыва дамбы, начальник и мастер горного участка этой организации.

Для допроса задержанных доставили в Красноярск, с ними работают следователи. В офисе ООО "Сисим" проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Дамбу технологического водоема золотодобывающего предприятия неподалеку от деревни Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало в ночь на 19 октября. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития. По последним данным, погибли 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. Более 40 рабочих удалось спасти. В медицинские учреждения госпитализированы 14 пострадавших.