"Крылья Советов" выиграли в Оренбурге

Воскресную программу тринадцатого тура чемпионата России по футболу открыл матч в Оренбурге. Местный клуб с одноименным названием принимал самарские "Крылья Советов" и уступил со счетом 0:1.

Гости вышли вперед на 18 минуте после розыгрыша свободного. Мяч отскочил к Паулу Антону, и румынский легионер "Крыльев" нанес точный удар по воротам Андрея Климовича. Естественно, такой сценарий матча не устроил южноуральцев. Они много и остро атаковали. Есколько раз волжан выручил вратарь-ветеран Сергей Рыжиков.

Концовка встречи прошла очень нервно. Судья Василий Казарцев удалил с поля защитника самарцев Александра Анюкова. Потом он предъявил красные карточки обоим тренерам – Владимиру Федотову и Миодрагу Божовичу. А гол Антона остался единственным.

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.