Семьи погибших при разрушении дамб получат по миллиону

Минтруд России в воскресенье сообщил размер страховой выплаты семьям работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. В ведомстве пояснили, что размер выплаты составит миллион рублей. Размер выплат по страховке пострадавшим определят индивидуально, пишет РИА Новости.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района разрушились пять производственных дамб. Грязевой поток накрыл общежития для персонала — погибли 15 человек. Пятеро считаются пропавшими без вести.