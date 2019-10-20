КХЛ. "Барыс" обыграл "Витязь" в овертайме

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в столице Казахстана Нур-Султан. Местный "Барыс" принимал "Витязь" из Подольска и добился победы 3:2. Решающая шайба была заброшена в дополнительном периоде.

Поигравший в НХЛ и сборной России Александр Семин вывел "Витязь" вперед уже на 38 секунде. Хозяева площадки через четыре минуты ответили голом Антона Сагадеева. Во втором периоде "Барыс" повел в счете после броска Дастина Бойда. Но Семин за 11 минут до окончания основного времени восстановил равновесие. После 60 минут ничья 2:2.

Но и Дастин Бойд сделал дубль. Выступающий за "Барыс" канадец отличился на 64 минуте и принес своей команде победу 3:2. "Барыс" набрал 26 очков и занимает третье место в Восточной конференции. "Витязь" с 30 очками тоже идет третьим, но на Западе.