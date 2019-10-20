Не пропустите: третий сезон "Екатерины" обещает еще более захватывающий сюжет

Долгожданная премьера телеканала "Россия 1". 21 октября в 21:00 стартует третий сезон киносаги о судьбе русской императрицы Екатерины Великой "Екатерина. Самозванцы".

В центре внимания — драматический период в отечественной истории и в жизни самой яркой и независимой женщины на русском престоле. 1774 год. Россия ведет тяжелейшую войну с Турцией. В Париже объявляется княжна Тараканова, самозванка, выдающая себя за дочь Елизаветы Петровны. Поднимает восстание Емельян Пугачев, выдающий себя за Петра Третьего. Враги и совсем рядом с императрицей — во дворце зреет заговор с участием ее собственного сына.

Все сразу свалилось на плечи императрицы Екатерины Второй, женщины, которая не могла позволить себе быть слабой. У нее не было права на ошибку, ведь ее решений зависела судьба огромной империи, которую она искренне любила. В главной роли снова великолепная Мария Александрова.

Два первых эпизода — "Екатерина" (2014) и "Екатерина. Взлет" (2017) — завоевали миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Сериал переведен на 20 языков, а права на его показ куплены в 104 странах. Невероятная популярность и заслуженный успех всей съемочной группы. Премии "ТЭФИ" и "Золотой орел" — еще одно тому подтверждение.

Третий сезон обещает еще более захватывающий сюжет. Не пропустите.