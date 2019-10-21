Черчесов: сбрею ли я усы, если Россия выиграет Евро-2020? Нет

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не готов сбривать свои усы в случае, если его подопечные выиграют чемпионат Европы 2020 года. Наставник российских футболистов считает, что "усы надежды" еще могут пригодиться.

"Сбрею ли я усы после чемпионата Европы? Нет, — приводит слова тренера Спорт24.Ru. – После Евро-2020 будет чемпионат мира, а туда без усов ехать нельзя".

Напомним, что накануне сборная России досрочно завоевала путевку в финальный этап чемпионата Европы 2020 года. После квалификации на турнир наставник российской сборной заявил, что главной целью команды будет победа на турнире.