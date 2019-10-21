Боец ММА Конор Макгрегор приедет в Москву

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор приедет в Москву, где даст пресс-конференцию. Скандально известный ирландец впервые проведет подобное мероприятие в нашей стране.

Пока неизвестно, что сообщит Конор в разговоре с прессой. Не исключено, что он заявит о своем скором возвращении в октагон и поделится другими планами. Возможно, Макгрегор анонсирует бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Соперники встречали в прошлом году, и этот бой завершился победой российского бойца. После поединка произошла драка, повлекшая длительную дисквалификацию обоих бойцов.

Конор Макгрегор становился чемпионом в двух весовых категориях – легкой и полулегкой. На его счету 21 победа в 25 боях.