Арестован один из подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярске суд арестовал сроком на два месяца начальника участка ООО "Сисим" Андрея Еганова — одного из подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании на два месяца гендиректора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка, где прорвало дамбу​​​.

Еганов заявил, что признает вину и сожалеет о случившемся.

Между тем, следователь сообщил, что сотрудники "Сисима" предприняли попытку сокрытия сведений. В субботу от офиса отъезжала машина, в которой были обнаружены четыре системных блока и документы, относящиеся к деятельности организации.

Как сообщалось, в субботу в 02:00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

По данным СКР, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно.

В результате ЧП в рабочем поселке было затоплено два общежития временного типа. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести.