Песков: Telegram в России не запрещен

Выступая на одной из сессий международного форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково", спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен. По его словам, мессенджер используется в управлении сетевым проектом на базе российских университетов, передает ТАСС.

"У нас сегодня сеть, которая строится на базе 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", — напомнил Песков.

Как известно, с апреля 2018 года Роскомнадзор стал блокировать используемые Telegram IP-адреса после соответствующего решения суда.

Причина — претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.