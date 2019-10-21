Екатерина. Самозванцы

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
21 октября 201914:07

Власти Москвы выделят вдвое больше средств на капремонт соцучреждений

Александра Мудрац/ТАСС

В 2020 году московские власти намерены потратить на капитальный ремонт социальных учреждений 15 миллиардов рублей — это в два раза больше, чем в 2019 году.

"В социальных центрах нового формата весь акцент делается на интересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам. И мы планируем распространять эти стандарты на все городские учреждения социальной сферы и развивать материально-техническую базу учреждений", — объяснил заместитель руководителя департамента туда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов, выступая на заседании Мосгордумы по социальной и экономической политике.

По его словам, 128 объектов планируется капитально отремонтировать, в 223 объектах будет проведен текущий ремонт, 154 объекта получат дополнительное оборудование. При этом Филиппов подчеркнул, что это будут самые крупные инвестиции в инфраструктуру в истории социальной сферы.

"Мы создаем новый стандарт стационаров для старших москвичей, у которых ментальные проблемы. Мы ввели новый стандарт центров социального обслуживания, сделав его максимально комфортным и открытым для старшего поколения. Мы упростили все бюрократические процедуры", — отметил заместитель руководителя департамента туда и соцзащиты Москвы, напомнив, что теперь все услуги, связанные с оформлением выплат, льгот и справок можно получить через любые отделения МФЦ.

Проект бюджета Москвы на 2020 год был внесен мэром Сергеем Собяниным на рассмотрение Мосгордумы 15 октября. Комиссии городской думы уже рекомендовали депутатам принять этот документ в первом чтении.

Сейчас

14:02

Медведев: у нас все в порядке в экономикой

12:38

Ассанж прибыл в лондонский суд

09:55

Саратовскому убийце предъявили обвинение, он признал вину

03:59

В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов

02:57

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

20:42

Росприроднадзор хочет проверить все дамбы страны

20:15

ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге: госпитализированы 15 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Саратовского убийцу привезли на место расправы над девятилетней Лизой

Саратовского убийцу привезли на место расправы над девятилетней Лизой

1 час назад
Арестован один из подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Арестован один из подозреваемых по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

1 час назад
Ассанж прибыл в лондонский суд

Ассанж прибыл в лондонский суд

1 час назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 22 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Каждая десятая компания уволит сотрудников

Каждая десятая компания уволит сотрудников

4 часа назад
"Екатерина. Самозванцы": первая серия уже набрала более 3 миллионов просмотров

"Екатерина. Самозванцы": первая серия уже набрала более 3 миллионов просмотров

10 часов назад
В Театре Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации Талызиной

В Театре Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации Талызиной

1 час назад
10 регионов России с самым доступным газом для населения

10 регионов России с самым доступным газом для населения

8 часов назад
Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России

Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России

8 часов назад
Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

4 часа назад
Гонка вооружений и милитаризация космоса: Шойгу назвал главные угрозы мировой безопасности

Гонка вооружений и милитаризация космоса: Шойгу назвал главные угрозы мировой безопасности

5 часов назад
Весна на всю неделю: теплая погода ожидается в семи регионах

Весна на всю неделю: теплая погода ожидается в семи регионах

7 часов назад
Ходит на четвереньках и ест только руками: соседи рассказали, как жила девочка-маугли

Ходит на четвереньках и ест только руками: соседи рассказали, как жила девочка-маугли

2 часа назад
"Лучший исторический сериал": первый эпизод сериала "Екатерина. Самозванцы" произвел фурор

"Лучший исторический сериал": первый эпизод сериала "Екатерина. Самозванцы" произвел фурор

45 минут назад
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

5 часов назад
Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино

Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино

16 часов назад
Выставка в Бахрушинском музее. Фотолента

Выставка в Бахрушинском музее. Фотолента

16.10.2019 14:42
Самосвал снес остановившуюся рядом с местом ДТП маршрутку

Самосвал снес остановившуюся рядом с местом ДТП маршрутку

43 минуты назад
Новую Skoda Octavia случайно показали до премьеры уже на "живом" фото

Новую Skoda Octavia случайно показали до премьеры уже на "живом" фото

1 час назад
Черты личности подростков указывают на риск деменции

Черты личности подростков указывают на риск деменции

1 час назад
Опрос: Штирлиц и профессор Преображенский - образец политических лидеров

Опрос: Штирлиц и профессор Преображенский - образец политических лидеров

1 час назад
Сибиряку выписали рекордный транспортный налог в размере 273 600 рублей

Сибиряку выписали рекордный транспортный налог в размере 273 600 рублей

2 часа назад
Американский дантист потратил больше миллиона на редкие игры для игровой консоли

Американский дантист потратил больше миллиона на редкие игры для игровой консоли

3 часа назад
Репетитор на протяжении месяца выносила из квартиры москвича украшения

Репетитор на протяжении месяца выносила из квартиры москвича украшения

3 часа назад
Невероятно: в Египте обнаружили 30 великолепно сохранившихся саркофагов

Невероятно: в Египте обнаружили 30 великолепно сохранившихся саркофагов

3 часа назад
Сны о Кольском: северное сияние и осенние краски Кольского полуострова

Сны о Кольском: северное сияние и осенние краски Кольского полуострова

3 часа назад
Зидана уволят из "Реала" в случае проигрыша "Галатасараю"

Зидана уволят из "Реала" в случае проигрыша "Галатасараю"

4 часа назад
Виновных в домашнем насилии предложили выгонять из дома

Виновных в домашнем насилии предложили выгонять из дома

4 часа назад
Момент столкновения трамвая с маршруткой в Петербурге попал на видео

Момент столкновения трамвая с маршруткой в Петербурге попал на видео

4 часа назад
У людей с лишним весом обнаружено ожирение легких

У людей с лишним весом обнаружено ожирение легких

4 часа назад
В России появится ипотека под 1% на жилье с эскроу

В России появится ипотека под 1% на жилье с эскроу

4 часа назад
На причале в Мурманске вспыхнул склад с машинным маслом

На причале в Мурманске вспыхнул склад с машинным маслом

5 часов назад
Андрей Рублев приблизился к Топ-20 рейтинга ATP

Андрей Рублев приблизился к Топ-20 рейтинга ATP

6 часов назад
Быть или не быть: британский парламент решает вопрос соглашения с ЕС

Быть или не быть: британский парламент решает вопрос соглашения с ЕС

6 часов назад
В Каталонии прошел мусорный митинг

В Каталонии прошел мусорный митинг

7 часов назад
В Израиле археологи раскопали мостовую, построенную по заказу Понтия Пилата

В Израиле археологи раскопали мостовую, построенную по заказу Понтия Пилата

7 часов назад
В Испании перезахоронят генерала Франко

В Испании перезахоронят генерала Франко

8 часов назад
В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов

В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов

10 часов назад
Президент Боливии лидирует на выборах, но не побеждает в первом туре

Президент Боливии лидирует на выборах, но не побеждает в первом туре

10 часов назад
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

11 часов назад
США установят на корабле первый боевой лазер

США установят на корабле первый боевой лазер

12 часов назад
Путин: развитие связей с Африкой - один из внешнеполитических приоритетов

Путин: развитие связей с Африкой - один из внешнеполитических приоритетов

13 часов назад
Мэр Кишинева будет избран во втором туре через две недели

Мэр Кишинева будет избран во втором туре через две недели

13 часов назад
Черчесов: сбрею ли я усы, если Россия выиграет Евро-2020? Нет

Черчесов: сбрею ли я усы, если Россия выиграет Евро-2020? Нет

13 часов назад
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности

14 часов назад
С детства любимые пейзажи: выставка Василия Поленова в Третьяковке

С детства любимые пейзажи: выставка Василия Поленова в Третьяковке

15 часов назад
"Второе рождение Поднебесной": Москва вручила Пекину "духовный меч"

"Второе рождение Поднебесной": Москва вручила Пекину "духовный меч"

15 часов назад
Не оправдал надежд: Зеленский пошел по стопам Порошенко

Не оправдал надежд: Зеленский пошел по стопам Порошенко

15 часов назад
Киселёв: ситуация для Эрдогана — бери шинель, иди домой

Киселёв: ситуация для Эрдогана — бери шинель, иди домой

15 часов назад
Россия стала "главным брокером Ближнего Востока"

Россия стала "главным брокером Ближнего Востока"

16 часов назад
У России и Сербии – беспрецедентный уровень взаимопонимания

У России и Сербии – беспрецедентный уровень взаимопонимания

16 часов назад
Рублев - о победе в Кубке Кремля: наконец-то я выиграл престижный турнир дома

Рублев - о победе в Кубке Кремля: наконец-то я выиграл престижный турнир дома

16 часов назад
Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат

Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат

17 часов назад
Ведущие дипломаты вспомнили, как учились в МГИМО

Ведущие дипломаты вспомнили, как учились в МГИМО

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку