Власти Москвы выделят вдвое больше средств на капремонт соцучреждений

В 2020 году московские власти намерены потратить на капитальный ремонт социальных учреждений 15 миллиардов рублей — это в два раза больше, чем в 2019 году.

"В социальных центрах нового формата весь акцент делается на интересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам. И мы планируем распространять эти стандарты на все городские учреждения социальной сферы и развивать материально-техническую базу учреждений", — объяснил заместитель руководителя департамента туда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов, выступая на заседании Мосгордумы по социальной и экономической политике.

По его словам, 128 объектов планируется капитально отремонтировать, в 223 объектах будет проведен текущий ремонт, 154 объекта получат дополнительное оборудование. При этом Филиппов подчеркнул, что это будут самые крупные инвестиции в инфраструктуру в истории социальной сферы.

"Мы создаем новый стандарт стационаров для старших москвичей, у которых ментальные проблемы. Мы ввели новый стандарт центров социального обслуживания, сделав его максимально комфортным и открытым для старшего поколения. Мы упростили все бюрократические процедуры", — отметил заместитель руководителя департамента туда и соцзащиты Москвы, напомнив, что теперь все услуги, связанные с оформлением выплат, льгот и справок можно получить через любые отделения МФЦ.

Проект бюджета Москвы на 2020 год был внесен мэром Сергеем Собяниным на рассмотрение Мосгордумы 15 октября. Комиссии городской думы уже рекомендовали депутатам принять этот документ в первом чтении.