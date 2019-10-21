Екатерина. Самозванцы

Тема:

Общество 34 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 октября 201917:00

На концерте "Алисы" в Череповце произошла массовая драка с росгвардейцами

YouTube

Почти 30 человек задержали во время выступления группы "Алиса" на рок-фестивале в Череповце в ходе массовой стычки с бойцами Росгвардии. Причиной конфликта, как свидетельствуют записи из зала, стал зажжённый файер.

 

Инцидент произошел во время исполнения композиции "Мое поколение". Правоохранители, как отмечает ГТРК "Вологда", прорвались в толпу и начали выхватывать людей рядом с горящей шашкой, активно помогая себе дубинками. Константин Кинчев пригрозил покинуть сцену, если ОМОН будет придерживаться "совковых методов", и в итоге ненадолго скрылся за кулисами, однако затем выступление продолжилось.

По данным вологодского управления МВД, всего было задержано 28 человек, на одного фаната составили протокол о мелком хулиганстве, еще девятерым вменили появление в общественных местах в нетрезвом виде.

В то же время пострадавшие от рук бойцов Росгвардии опубликовали фотографии полученных травм. Так, член регионального парламента Антон Холодов представил снимки спины одного из посетителей концерта, на которой красуются ссадины и кровоподтёки от резиновой дубинки.

Ранее по теме

Сейчас

15:23

Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже

14:02

Медведев: у нас все в порядке с экономикой

12:38

Ассанж прибыл в лондонский суд

09:55

Саратовскому убийце предъявили обвинение, он признал вину

03:59

В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов

02:57

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

20:42

Росприроднадзор хочет проверить все дамбы страны

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минобороны пояснило, почему одна ракета не стартовала на учениях "Гром-2019"

Минобороны пояснило, почему одна ракета не стартовала на учениях "Гром-2019"

2 часа назад
ЧП с красноярской дамбой: подозреваемые арестованы, Путин дал поручения губернатору

ЧП с красноярской дамбой: подозреваемые арестованы, Путин дал поручения губернатору

2 часа назад
В Подмосковье обнаружили тела четырех жертв банды "короля" преступного мира России

В Подмосковье обнаружили тела четырех жертв банды "короля" преступного мира России

2 часа назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 22 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Ведущий телеканала "Россия 1" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ведущий телеканала "Россия 1" попал в Книгу рекордов Гиннесса

2 часа назад
Громкая премьера: "Екатерина. Самозванцы" сегодня в эфире телеканала "Россия 1"

Громкая премьера: "Екатерина. Самозванцы" сегодня в эфире телеканала "Россия 1"

1 час назад
В Театре Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации Талызиной

В Театре Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации Талызиной

4 часа назад
Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже

Российское посольство в Чехии обвинили в шпионаже

1 час назад
Медведев: экономика России в порядке

Медведев: экономика России в порядке

3 часа назад
Саратовского убийцу привезли на место расправы над девятилетней Лизой

Саратовского убийцу привезли на место расправы над девятилетней Лизой

4 часа назад
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

44 минуты назад
Опрос: Штирлиц и профессор Преображенский - образец политических лидеров

Опрос: Штирлиц и профессор Преображенский - образец политических лидеров

4 часа назад
Игорь Петренко рассказал о годах в СИЗО и разводе с Екатериной Климовой

Игорь Петренко рассказал о годах в СИЗО и разводе с Екатериной Климовой

2 часа назад
"Екатерина. Самозванцы": первая серия уже набрала более 3 миллионов просмотров

"Екатерина. Самозванцы": первая серия уже набрала более 3 миллионов просмотров

13 часов назад
Весна на всю неделю: теплая погода ожидается в семи регионах

Весна на всю неделю: теплая погода ожидается в семи регионах

10 часов назад
Ходит на четвереньках и ест только руками: соседи рассказали, как жила девочка-маугли

Ходит на четвереньках и ест только руками: соседи рассказали, как жила девочка-маугли

5 часов назад
Сюрприз для ценителей джаза: в Москву едет Ларс Даниэльссон

Сюрприз для ценителей джаза: в Москву едет Ларс Даниэльссон

1 час назад
"Лучший исторический сериал": первый эпизод сериала "Екатерина. Самозванцы" произвел фурор

"Лучший исторический сериал": первый эпизод сериала "Екатерина. Самозванцы" произвел фурор

3 часа назад
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

8 часов назад
Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино

Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино

19 часов назад
Выставка в Бахрушинском музее. Фотолента

Выставка в Бахрушинском музее. Фотолента

16.10.2019 14:42
Россиянам продали квартиры в доме с дырявой крышей и грибком

Россиянам продали квартиры в доме с дырявой крышей и грибком

53 минуты назад
Автомобиль сменил владельца в ходе уличной драки в Петрозаводске. Видео

Автомобиль сменил владельца в ходе уличной драки в Петрозаводске. Видео

53 минуты назад
Физики обнаружили фракталы в квантовом материале

Физики обнаружили фракталы в квантовом материале

1 час назад
И ты, Брут: Audi A6 тоже превратился в гибрид

И ты, Брут: Audi A6 тоже превратился в гибрид

1 час назад
Уходящую колонну американских солдат в Камышли закидали помидорами и камнями

Уходящую колонну американских солдат в Камышли закидали помидорами и камнями

1 час назад
HTC выпустила доступный блокчейн-смартфон

HTC выпустила доступный блокчейн-смартфон

1 час назад
На AliExpress продают супергаджет, превращающий Audi в Porsche Taycan

На AliExpress продают супергаджет, превращающий Audi в Porsche Taycan

1 час назад
Укусивший полицейского ВИЧ-инфицированный отправится на три года в колонию

Укусивший полицейского ВИЧ-инфицированный отправится на три года в колонию

1 час назад
Пожарные против Макрона: безопасность приземления самолета Макрона не гарантирована

Пожарные против Макрона: безопасность приземления самолета Макрона не гарантирована

1 час назад
Трое погибших: второй за год самолет рухнул на улицу бразильского города

Трое погибших: второй за год самолет рухнул на улицу бразильского города

1 час назад
Звезды футбола СССР и "Динамо" проведут матч в честь Льва Яшина

Звезды футбола СССР и "Динамо" проведут матч в честь Льва Яшина

2 часа назад
Детей предложили избавить от платы за вывоз мусора

Детей предложили избавить от платы за вывоз мусора

2 часа назад
Креатив от ЛДПР: льготы "жертвам перестройки"

Креатив от ЛДПР: льготы "жертвам перестройки"

2 часа назад
Российские военные получили еще один "Триумф"

Российские военные получили еще один "Триумф"

3 часа назад
Готовим носовые платки: в Россию едет прощальная версия Mitsubishi Pajero

Готовим носовые платки: в Россию едет прощальная версия Mitsubishi Pajero

3 часа назад
Песков: Telegram в России не запрещен

Песков: Telegram в России не запрещен

3 часа назад
Новую Skoda Octavia случайно показали до премьеры уже на "живом" фото

Новую Skoda Octavia случайно показали до премьеры уже на "живом" фото

4 часа назад
Черты личности подростков указывают на риск деменции

Черты личности подростков указывают на риск деменции

4 часа назад
Ассанж прибыл в лондонский суд

Ассанж прибыл в лондонский суд

4 часа назад
Сибиряку выписали рекордный транспортный налог в размере 273 600 рублей

Сибиряку выписали рекордный транспортный налог в размере 273 600 рублей

5 часов назад
Американский дантист потратил больше миллиона на редкие игры для игровой консоли

Американский дантист потратил больше миллиона на редкие игры для игровой консоли

6 часов назад
Репетитор на протяжении месяца выносила из квартиры москвича украшения

Репетитор на протяжении месяца выносила из квартиры москвича украшения

6 часов назад
Невероятно: в Египте обнаружили 30 великолепно сохранившихся саркофагов

Невероятно: в Египте обнаружили 30 великолепно сохранившихся саркофагов

6 часов назад
Сны о Кольском: северное сияние и осенние краски Кольского полуострова

Сны о Кольском: северное сияние и осенние краски Кольского полуострова

6 часов назад
Момент столкновения трамвая с маршруткой в Петербурге попал на видео

Момент столкновения трамвая с маршруткой в Петербурге попал на видео

7 часов назад
У людей с лишним весом обнаружено ожирение легких

У людей с лишним весом обнаружено ожирение легких

7 часов назад
В России появится ипотека под 1% на жилье с эскроу

В России появится ипотека под 1% на жилье с эскроу

7 часов назад
Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

8 часов назад
Каждая десятая компания уволит сотрудников

Каждая десятая компания уволит сотрудников

8 часов назад
Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России

Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России

11 часов назад
В Испании перезахоронят генерала Франко

В Испании перезахоронят генерала Франко

11 часов назад
10 регионов России с самым доступным газом для населения

10 регионов России с самым доступным газом для населения

11 часов назад
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

14 часов назад
Черчесов: сбрею ли я усы, если Россия выиграет Евро-2020? Нет

Черчесов: сбрею ли я усы, если Россия выиграет Евро-2020? Нет

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку