На концерте "Алисы" в Череповце произошла массовая драка с росгвардейцами

Почти 30 человек задержали во время выступления группы "Алиса" на рок-фестивале в Череповце в ходе массовой стычки с бойцами Росгвардии. Причиной конфликта, как свидетельствуют записи из зала, стал зажжённый файер.

Инцидент произошел во время исполнения композиции "Мое поколение". Правоохранители, как отмечает ГТРК "Вологда", прорвались в толпу и начали выхватывать людей рядом с горящей шашкой, активно помогая себе дубинками. Константин Кинчев пригрозил покинуть сцену, если ОМОН будет придерживаться "совковых методов", и в итоге ненадолго скрылся за кулисами, однако затем выступление продолжилось.

По данным вологодского управления МВД, всего было задержано 28 человек, на одного фаната составили протокол о мелком хулиганстве, еще девятерым вменили появление в общественных местах в нетрезвом виде.

В то же время пострадавшие от рук бойцов Росгвардии опубликовали фотографии полученных травм. Так, член регионального парламента Антон Холодов представил снимки спины одного из посетителей концерта, на которой красуются ссадины и кровоподтёки от резиновой дубинки.