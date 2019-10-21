Застройщик рассказал, что ждет Бадаевский завод в ближайшее время

Судьба Бадаевского завода в последнее время стала одной из самых обсуждаемых. Территорию завода, который также является памятником промышленной архитектуры, ждет обновление. Старые корпуса хотят отреставрировать, а рядом построить парящий дом на 35-метровых ножках. Однако у общественности возникли опасения, что часть памятника архитектуры пойдет под снос.

Бадаевский пивзавод был основан 1875 году (бывший Трехгорный пивоваренный завод). За время своего существования он переживал много архитектурных итераций. Здания постоянно надстраивались и перестраивались. Много новоделов появилось в советское время. В 2006 году сам завод прекратил свою работу. Ансамбль зданий был признан памятником промышленной архитектуры XIX века и взят под охрану государства. Территория завода (которая находится в достаточно запущенном состоянии) стала осваиваться арендаторами – здесь появились рестораны, ночные клубы. Многим сегодня Бадаевский завод известен именно по ресторанам и кафе.

В 2016 году началась реорганизация бывших промзон столицы или так называемого "ржавого пояса", куда также вошла территория Бадаевского завода. По данным столичных властей, промзоны занимают порядка 18,8 тысячи гектара, это около 17% территории старой Москвы. Эти территории необходимо реанимировать.

Весной 2018 года столичный застройщик Capital Group представил концепцию развития Бадаевского завода. Проект разработала швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron. Основная идея – реставрация исторических корпусов и создание общественных городских пространств, которые будут доступны всем горожанам. Такая концепция сейчас широко используется и в других мегаполисах: исторические памятники восстанавливают и наделяют их современными функциями.

Территорию бывшего завода полностью обновят. Первый и третий корпуса завода отреставрируют. Второй, который был отстроен в 1970-х годах, разберут, а на его месте восстановят утраченное здание по историческим чертежам XIX века. Есть идея разместить там пивоварню. В бывших цехах разместят магазины, рестораны, фудкорт и фермерский рынок. Здесь же появится "Дом пионеров" с детскими танцевальными и музыкальными студиями, школой живописи. Также в корпусах оборудуют фитнес-центр с бассейном.

На части территории бывшего завода, сегодня огороженной забором и неухоженной, будет большой открытый для всех парк, который займет четыре гектара из шести. Здесь разобьют лужайки, установят детские и спортивные площадки, дорожки для бега и велосипедистов. Все машины уедут под землю – там оборудуют паркинг.

Однако вокруг развития территории Бадаевского завода возникли вопросы и опасения. Одно из главных – что часть корпусов будет снесена, а сама территория будет закрыта для местных жителей. Сам застройщик напротив говорит о том, что его задача, путем реконструкции и восстановления, воссоздать аутентичность Бадаевского пивоваренного завода. Так, утраченный второй корпус, который особого статуса не имеет, будет восстановлен по историческим чертежам. Соответственно именно сохранность памятников и определила архитектурное решение – чтобы они были не только восстановлены, но и видны.

Прежде чем ансамбль завода обретет вторую жизнь, предстоит провести большой объем противоаварийных работ. По словам архитекторов, само здание очень сложное из-за множества поздних советских пристроек – каждая часть внутри живет в своей системе координат. Архитекторам предстоит это все интегрировать. Так, например, в одном из корпусов появится центральная ось, которая будет синхронизировать две разнородные части. Сейчас архитекторам необходимо с помощью 3D-сканеров обследовать каждую стену, чтобы определить точный срок надстройки.

Наша задача – все максимально сохранить и восстановить. В результате мы получим качественные современные помещения, которые будут отвечать всем требованиям безопасности, отмечает исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько.

На реставрацию завода Capital Group потратит около 4,7 миллиарда рублей. Сам проект обходится компании примерно на треть дороже, чем строительство небоскребов, и почти в два раза дороже по сравнению с обычным строительством.

"Если памятников не будет, то нет никакого смысла поднимать здания вверх. Зачем нам тратить в два раза больше денег на строительство", — отмечает Михаил Хвесько.

Еще одно из опасений – здания во время строительства нового комплекса могут "поехать" из-за особенностей грунта. Как отметил застройщик, все необходимые изыскания проводились, сама геология позволяет строить в данном районе, в том числе дома на опорах. Что касается самой идеи поднять здание на высоту 35 метров, то такое решение позволит сохранить просматриваемость памятников архитектуры и сохранит идентику этого места.

"Кроме того, подняв здания вверх, мы отдаем огромную территорию под парк и общественное пространство", — отмечает исполнительный директор компании.

Работы на территории завода начнутся после того, как арендаторы освободят помещения. Пока делать это предприниматели не спешат. Они ссылаются на то, что сроки по договорам еще не истекли. При этом, как отмечает инвестор, игнорируют уведомления о расторжении со стороны арендодателя, АО "БПЗ". Вести комплекс работ по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, пока в помещениях продолжают вести бизнес, нельзя.

Сами строительные работы на территории Бадаевского пивзавода могут начаться в третьем квартале следующего года, продолжает исполнительный директор Capital Group. На ноябрь намечены публичные слушания по проекту развития территории. На конец этого-начало следующего запланированы противоаварийные работы и работы по обеспечению сохранности корпусов. Только после укрепления старых корпусов строители приступят к разработке котлована и самим строительным работам. Реставрация здания будет вестись параллельно.

"Мы создаем это пространство в первую очередь — для жителей района. Мы открыты к диалогу, и, если мы к примеру, поймем исходя из запросов местных жителей, что им нужен детский сад, мы готовы будем это рассмотреть", — отметил руководитель проекта Capital Group Дмитрий Летов.

Наша конечная цель — сделать территорию максимально открытой для всех – некий микс, в которым каждый житель мог бы найти для себя что-то полезное.

Ранее в Мосгордуме состоялся круглый стол по проекту развития территории Бадаевского завода. На нем присутствовали депутаты района Дорогомилово, эксперты и арендаторы помещений бывшего завода, а также представитель Capital Group, который также ответил на вопросы жителей