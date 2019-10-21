Госдеп США: под Неноксой взорвалась ракета "Буревестник"

Резонансный инцидент с взрывом в Архангельской области в августе этого года, когда погибли сотрудники "Росатома", стал следствием подъема со дна моря ракеты "Буревестник", считает Госдеп США. Как заявил заместитель помощника госсекретаря Томас Динанно, "Причиной взрыва стал серьезный сбой у "Буревестника" (Skyfall по классификации НАТО). Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна".

По мнению Госдепартамента, крылатая ракета с ядерной установкой пролежала на дне моря около года, после неудачного запуска. Динанно признал, что выброс радиации при взрыве опасности для населения практически не представлял. "Насколько я понимаю, действительное радиоактивное облако как таковое не было опасным", — отметил чиновник, курирующий вопросы контроля за вооружением.

Как ранее сообщали в Минобороны России, на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. "Росатом" сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации. Согласно информации российского военного ведомства, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон сохранялся в норме, напоминает ТАСС . Чуть позже трое американских дипломатов были сняты с поезда из Неноксы в Северодвинске, по признакам административного правонарушения в действиях дипломатов, так как территория находится на особом режиме​​​.