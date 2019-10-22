На месте прорыва дамбы в Красноярском крае нашли сейф с золотом

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае, где погибли 15 человек, обнаружен сейф с золотом. Как сообщили в СКР, в ходе допроса гендиректор артели заявил, что в одном из разрушенных водой техпомещении находился сейф с золотом​​​. 22 октября после осушения одной из заводей его обнаружили сотрудники МЧС.

Силовики изъяли из сейфа 18 килограммов золота, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Исходя из текущих котировок золота на Лондонской бирже металлов, 18 килограммов золота оценивается порядка в 860 тысяч долларов (почти 55 миллионов рублей).

В ближайшее время для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших на золото будет наложен арест.

Расследование дела о гибели 15 рабочих при прорыве дамб в Красноярском крае будут вести следователи центрального аппарата СК РФ, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, в субботу ночью в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Пятиметровой волной, состоявшей из селевого потока глины, камней и грязи, были разрушены пять дамб. Все эти сооружения были возведены незаконно.

В результате ЧП в рабочем поселке были затоплены два общежития временного типа. Погибли 15 человек, семнадцать человек находятся в больнице, пятеро — пропали без вести. По делу арестованы трое подозреваемых — гендиректор артели, начальник и мастер участка.