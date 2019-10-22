После встречи Путина и Эрдогана курды заявили об отводе сил от турецкой границы

До окончания режима прекращения огня в операции "Источник мира" курды завершили отход из приграничных с Турцией районов Сирии. Об этом заявил представитель Сирийских демократических сил Редур Халил. Курдские вооруженные формирования покинули 120-километровую зону между поселениями Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Анкара на 120 часов приостановила операцию на севере Сирии, но пообещала возобновить ее, если курды не отойдут за пределы зоны безопасности вдоль турецкой границы, напоминает "Интерфакс". Об этом Эрдогана просил президент США Дональд Трамп. За время проведения операции "Источник мира" турецкие войска взяли под контроль 15 курдских деревень у города Кобани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Сочи на переговоры к президенту России Владимиру Путину. Он пояснил российскому лидеру цели и задачи операции "Источник мира". После шестичасовых переговоров в резиденции "Бочаров ручей" было подписано соглашение о совместном российско-турецком патрулировании зоны безопасности, подтвержден принцип территориальной целостности Сирии. Эрдоган подчеркнул, что приехал в Сочи как друг России и Сирии.