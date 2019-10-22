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Конфликт в Сирии 41 минута назад

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22 октября 201922:42

Президент Сирии одобрил решения, принятые на переговорах Путина и Эрдогана

Zuma/ТАСС

Президент Сирии Башар Асад поддержал решения, которые были приняты в ходе 6-часовых переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Президент Асад поблагодарил Владимира Путина, заявил о своей полной поддержке результатов работы", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Башаром Асадом, в ходе которого президент РФ рассказал о достигнутых в Сочи договоренностях и основных положениях согласованного Меморандума о взаимопонимании.

По словам Пескова, президент России также подчеркнул, что главной задачей всех этих мер является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение усилий по политическому урегулированию ситуации.

В ответ Башар Асад подтвердил, что сирийские пограничники готовы выйти на совместное с российской военной полицией патрулирование сирийско-турецкой границы.

Переговоры лидеров России и Турции в Сочи длились более 6 часов. Согласно подписанному по итогам документу, с 23 октября зону турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии будет патрулировать российская военная полиция и сирийская пограничная служба. Курдских формирования должны отойти от сирийско-турецкой границы на 30 километров вглубь страны.

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