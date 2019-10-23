Задержан один из участников перестрелки между ростовскими фермерами

Полицейские задержали одного из предполагаемых участников перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в ходе которой были убиты пять человек, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом РИА Новости сообщил представитель главы Чечни в регионе Имран Исраилов.

Конфликт из-за пастбищ между чеченской семьей Бациевых и грузинской семьей Дакишвили, по данным местных жителей, длится уже несколько лет, но до силового противостояния дело дошло впервые. Днем 22 октября, как следует из рассказа оказавшегося в больнице Балауди Хусиханова, выступавшего на стороне Бациевых, около десяти мужчин собрались обсудить проблему, но диалога не получилось — конкуренты схватились сначала за биты, а потом и за огнестрельное оружие. В перестрелке погибли Арби, Идрис и Ислам Бациевы, Зураб Дакишвили и еще один мужчина, чье тело пока не идентифицировали — от лица у него практически ничего не осталось. В больницу в тяжелом состоянии доставили Адлана Бациева и Балауди Хусиханова, еще четверых участников бойни объявили в розыск.

"Один задержан. Он и не скрывался", — рассказал Имран Исраилов.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов не поступало. В розыске остаются 41-летний Малхози и 35-летние Рамзан и Георгий Дакишвили.

В настоящее время все подъезды к хутору Чернозубовка блокированы бойцами Росгвардии, на месте работают следователи.