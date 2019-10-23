Сергей Матвеев: "Краснодару" не хватает травмированных футболистов

В четверг "Краснодар" проведет матч третьего тура Лиги Европы с турецким "Трабзонспором". Встреча пройдет в Трабзоне на стадионе, носящем имя тренера сборной Турции Шенола Гюнеша.

Накануне встречи тренер "Краснодара" Сергей Матвеев встретился с прессой. Матвеев дал высокую оценку сопернику краснодарцев. "Трабзонспор" находится на второй позиции в чемпионате Турции и играет в довольно атакующий футбол. Не зря он занимает свое место. Думаю, что матч получится интересным и для зрителей, и для команд. Мы видим, что группа атаки у них очень хорошая", — приводит слова Матвеева ТАСС.

В Турции не смогут сыграть ведущие игроки "Краснодара" Виктор Классон, Реми Кабелла и Юрий Газинский. "Травмы — неприятная часть футбола, которая иногда мешает показать свои лучшие стороны, но мы постараемся завтра это сделать", сказал Матвеев.

Капитан "Краснодара" Александр Мартынович заявил, что его команда рассчитывает победить. " У нас сейчас нет очков, и очень важно уже начать их набирать. Мы приехали играть на победу. Думаю, что обе команды будут играть только на победу. Надеюсь, что больше повезет нам".