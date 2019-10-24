Без провокаций: Нурмагомедов проигнорирует визит Макгрегора в Москву

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставит без внимания визита ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в Москву. Россиянин не будет устраивать провокаций в отношении ирландца, с которым у него происходили словесные перепалки.

"Хабиб не в Москве, — приводит слова собственного источника ТАСС. – Мы не планировали и не будем ничего подобного делать".

Напомним, что ранее стало известно о приезде скандально известного Макгрегора в столицу России. Цель его визита в Москву на данный момент остается неизвестной. Отметим, что пресс-конференция ирландца состоится в четверг и станет первым подобным мероприятием в нашей стране.