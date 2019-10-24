Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди

Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве. Им стал американский боец Грег Харди.

Об этом поединке стало известно после того, как официальный Twitter-аккаунт UFC опубликовал афишу предстоящего боя.

Изначально Волков должен был провести встречу против бразильца Джуниора дос Сантоса. Однако тот отказался от боя из-за проблем со здоровьем.

Местом проведения турнира UFC Fight Night 163 является столичная ЦСКА-Арена.