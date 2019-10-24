Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
24 октября 201919:24

Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди

fighttime.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве. Им стал американский боец Грег Харди.

Об этом поединке стало известно после того, как официальный Twitter-аккаунт UFC опубликовал афишу предстоящего боя.

Изначально Волков должен был провести встречу против бразильца Джуниора дос Сантоса. Однако тот отказался от боя из-за проблем со здоровьем.

Местом проведения турнира UFC Fight Night 163 является столичная ЦСКА-Арена.

Сейчас

19:22

Лавров обсудил с главой МИД Турции реализацию договоренностей по Сирии

19:13

Джонсон предложил британскому парламенту досрочные выборы

18:13

Российские военные начали патрулировать новый район на границе Турции и Сирии

13:05

Грузия экстрадировала в Россию хакера

11:15

Суд продлил арест Уилана до конца года

09:15

Forbes назвал самых богатых женщин России

07:32

Россия проведет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин уверен, что товарооборот с Африкой можно довести до 40 миллиардов долларов

Путин уверен, что товарооборот с Африкой можно довести до 40 миллиардов долларов

2 часа назад
Джонсон предложил британскому парламенту досрочные выборы

Джонсон предложил британскому парламенту досрочные выборы

42 минуты назад
Лавров обсудил с главой МИД Турции реализацию договоренностей по Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Турции реализацию договоренностей по Сирии

42 минуты назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"
23:00

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 25 октября

10:30

Заседание Совета глав правительств СНГ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Сбербанк не хочет больше сотрудничать с Национальной службой взыскания

Сбербанк не хочет больше сотрудничать с Национальной службой взыскания

3 часа назад
Родителей, бросивших на улице младенца, сняла камера наблюдения

Родителей, бросивших на улице младенца, сняла камера наблюдения

2 часа назад
МВД рассекретило единственного в России полицейского - корги

МВД рассекретило единственного в России полицейского - корги

5 часов назад
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

8 часов назад
"Рынок шкур": стали известны расценки за ночь с известными бьюти-блогершами

"Рынок шкур": стали известны расценки за ночь с известными бьюти-блогершами

2 часа назад
Российские военные начали патрулировать новый район на границе Турции и Сирии

Российские военные начали патрулировать новый район на границе Турции и Сирии

2 часа назад
Какао с молоком и белый хлеб с вареньем: названы опасные сочетания продуктов

Какао с молоком и белый хлеб с вареньем: названы опасные сочетания продуктов

4 часа назад
Американец заживо сгорел в Tesla, не сумев открыть дверь

Американец заживо сгорел в Tesla, не сумев открыть дверь

2 часа назад
39 мертвых тел: скончавшиеся в прицепе грузовика были гражданами Китая

39 мертвых тел: скончавшиеся в прицепе грузовика были гражданами Китая

5 часов назад
Авторам песен предложили зарегистрироваться как самозанятым или ИП

Авторам песен предложили зарегистрироваться как самозанятым или ИП

3 часа назад
Герман Греф: нам нужны профессиональные управленцы

Герман Греф: нам нужны профессиональные управленцы

3 часа назад
На Урале чиновники отказываются выплачивать врачу миллион по программе "Земский доктор"

На Урале чиновники отказываются выплачивать врачу миллион по программе "Земский доктор"

3 часа назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

23.10.2019 17:45
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

23.10.2019 09:17
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке

Сотрудники Google обвинили компанию в слежке

42 минуты назад
В Карелии цирк исчез после нападения медведя на дрессировщика

В Карелии цирк исчез после нападения медведя на дрессировщика

1 час назад
Эх, не укушу, так прокачу: добро пожаловать в крысомобиль

Эх, не укушу, так прокачу: добро пожаловать в крысомобиль

1 час назад
Исследование опровергло привычные взгляды на вред гаджетов для детей

Исследование опровергло привычные взгляды на вред гаджетов для детей

1 час назад
Москвичей ждет снег с дождем

Москвичей ждет снег с дождем

2 часа назад
Африканские военные познакомились с российскими стратегами

Африканские военные познакомились с российскими стратегами

2 часа назад
Фернандо Алонсо объявил о дебюте на "Дакаре-2020"

Фернандо Алонсо объявил о дебюте на "Дакаре-2020"

2 часа назад
Зенитовец Ракицкий включен в сборную тура Лиги чемпионов

Зенитовец Ракицкий включен в сборную тура Лиги чемпионов

3 часа назад
Девочка упала в канализационный люк на глазах у своей мамы. Видео

Девочка упала в канализационный люк на глазах у своей мамы. Видео

3 часа назад
Самая ожидаемая игра года предложит надеть костюм выдры

Самая ожидаемая игра года предложит надеть костюм выдры

3 часа назад
Курилки в российских аэропортах хотят сделать непрозрачными

Курилки в российских аэропортах хотят сделать непрозрачными

3 часа назад
В поликлиники Москвы дополнительно примут на работу 500 новых сотрудников

В поликлиники Москвы дополнительно примут на работу 500 новых сотрудников

3 часа назад
Кишечные бактерии помогают забыть о страхе

Кишечные бактерии помогают забыть о страхе

4 часа назад
В Казахстане коммунальщики укладывают асфальт тапками

В Казахстане коммунальщики укладывают асфальт тапками

4 часа назад
Второклассница попала в страшную аварию в Новосибирске

Второклассница попала в страшную аварию в Новосибирске

4 часа назад
Фигурант дела "Нового величия" объявлен в розыск

Фигурант дела "Нового величия" объявлен в розыск

4 часа назад
Российский капитан, посадивший судно на мель, отделался штрафом

Российский капитан, посадивший судно на мель, отделался штрафом

5 часов назад
Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

5 часов назад
Для нового "Бонда" отсняли три разные концовки

Для нового "Бонда" отсняли три разные концовки

5 часов назад
"Китайский BMW X6" в России будет "заряжен" мощным мотором и новыми опциями

"Китайский BMW X6" в России будет "заряжен" мощным мотором и новыми опциями

5 часов назад
В Татарстане задержали кошку-наркокурьера

В Татарстане задержали кошку-наркокурьера

5 часов назад
В Архангельске недавно освободившийся рецидивист убил мать шестерых детей

В Архангельске недавно освободившийся рецидивист убил мать шестерых детей

6 часов назад
Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы

Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы

6 часов назад
Свершилось: астрономы обнаружили стронций в месте столкновения нейтронных звёзд

Свершилось: астрономы обнаружили стронций в месте столкновения нейтронных звёзд

6 часов назад
Семен Фурман из-за гормональных уколов с десяти лет выглядел на 60

Семен Фурман из-за гормональных уколов с десяти лет выглядел на 60

6 часов назад
Элтон Джон недоволен новым "Королем Львом"

Элтон Джон недоволен новым "Королем Львом"

6 часов назад
В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

7 часов назад
Вот как выглядит новый Volkswagen Golf 8-го поколения!

Вот как выглядит новый Volkswagen Golf 8-го поколения!

7 часов назад
Перепугалась и нажала на газ: момент смертельного ДТП в Ростовской области попал на видео

Перепугалась и нажала на газ: момент смертельного ДТП в Ростовской области попал на видео

7 часов назад
Младенец за рулем: на Ленинском проспекте заметили машину с двумя детьми

Младенец за рулем: на Ленинском проспекте заметили машину с двумя детьми

7 часов назад
Рамос оштрафован на один миллион евро за нежелание платить налоги

Рамос оштрафован на один миллион евро за нежелание платить налоги

7 часов назад
Открыт первый в мире "фитнес с пивом"

Открыт первый в мире "фитнес с пивом"

9 часов назад
Минкомсвязи: блокировка Telegram не означает запрета на использование

Минкомсвязи: блокировка Telegram не означает запрета на использование

10 часов назад
Forbes назвал самых богатых женщин России

Forbes назвал самых богатых женщин России

10 часов назад
Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

22.10.2019 15:23

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку