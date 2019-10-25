Аваков заступился за бойцов "Азова", которых американские конгрессмены считают террористами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.

Как передает РИА Новости, об этом Аваков сообщил во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куин.

Он заявил, что информация о распространении национал-социалистической идеологии среди бойцов "Азова" является, по его мнению, попыткой скомпрометировать на международной арене не только личный состав этого подразделения, но и всей Нацгвардии Украины.

Аваков полагает, что критика "азовцев" желает спровоцировать кризис между Киевом и его западными союзниками, ослабив международную позицию Украины. А между тем, по словам министра МВД, "Азов" является одной из самых боеспособных частей незалэжной и это якобы пугает его противников.

19 октября 2019 года 40 конгрессменов США во главе с демократом Максом Роузом письменно обратились к руководителю американского Госдепартамента Майклу Помпео с вопросом о том, почему украинский националистический батальон "Азов" не включен внешнеполитическим ведомством в список иностранных террористических организаций.

В своем послании конгрессмены подчеркнули, что "Азов" известен тем, что открыто принимает в свои ряды неонацистов, а также многочисленными случаями нарушения прав человека и пыток, которые задокументированы ООН.