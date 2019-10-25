Следователи возбудили дело по факту стрельбы в Забайкалье и назвали имя убийцы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового убийства, совершенного в пятницу, 25 октября, в расположении войсковой части 54160 в Забайкалье, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате стрельбы погибли восемь человек, в том числе – два офицера. Еще два человека госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел во время смены караула. Стрелка удалось задержать.

В Министерстве обороны подчеркнули, что призывник совершил убийство из-за нервного срыва, вызванного причинами личного характера, не связанными со службой.