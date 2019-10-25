"Мисс Украина" ответила, чей Крым

Победительнице конкурса красоты "Мисс Украина" Маргарите Паша, которая в декабре будет представлять страну на конкурсе "Мисс мира-2019" в Лондоне, журналисты задали традиционный для украинских СМИ вопрос: "Чей Крым?"

"Я считаю, что Крым для всех людей", — цитирует ее слова украинское издание "Лига".

Красавица также пояснила свою мысль так: "Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям", а на вопрос, что она желает Крыму, Маргарита ответила: "Только процветания".

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии. Сама Маргарита призналась, что в детстве любила отдыхать в Ялте.

Ранее на Украине девушку затравили за то, что одному из телеканалов она дала интервью на русском, а не на украинском языке. Маргарита объяснила это тем, что устала и ей трудно сформулировать мысли на украинском, передает ТАСС.