Медведев поведал о странных заявлениях американской администрации

Американские угрозы планам Ташкента по интеграции в ЕАЭС — применение методов неконкурентной борьбы. Так заявление одного из американских министров воспринял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава российского правительства добавил, что угроза из Вашингтона, что сотрудничество Узбекистана с Евразийским союзом затруднит вступление Узбекистана в ВТО, звучит странно.

По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот. Сотрудничество и интеграционные процессы на континенте нашим коллегам из-за океана не сильно нравится, отметил Медведев.

"Но мы, вне всякого сомнения, эту работу с нашими партнерами по всем направлениям продолжим", — цитирует Медведева "Интерфакс".

Россия укрепляет взаимодействие с соседями по СНГ, поддерживает их интересы, согласует регуляторные нормы в рамках СНГ и Евразийского союза с международными.

"Считаю, конечно, что наш уровень интеграции выше, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы в известной степени регулирование, если на это пойдут страны СНГ другие, тоже подтягивалось к более высоким формам интеграции", — сказал Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Сколкове.

Медведев добавил, что подписание международного договора об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями на территории ЕАЭС поможет продвижению союзной ювелирной продукции на экспорт.

В частности, этот договор обеспечит взаимное признание пробирных клейм и снимет еще один барьер между странами ЕАЭС. Также на заседании в Москве премьеры стран ЕАЭС обсудили вопросы по урегулированию алкогольного рынка.

"Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия во взаимной торговле, а они сейчас есть, — заметил Медведев. — Но и позволят эффективнее следить за его качеством и безопасностью".