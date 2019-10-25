Украина пригрозила усилением своих позиций в Азовском море

Предоставление военной помощи Украине будет одним из вопросов во время визита Североатлантического Совета НАТО в Незалежнюю, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Также военачальник отверг любые разговоры о возобновлении судоходства в Азовском море после того, как Украина признает Крым российским, пишет агенство "Интерфакс".