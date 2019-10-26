ДНР не по пути с Украиной "ни в пространстве, ни во времени"

Самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет переходить на зимнее время, как это делает Украина.

Глава ДНР Денис Пушилин напомнил в субботу, что республика уже шестой год живет по московскому времени. И для всех ее жителей важна такая синхронизация с Российской Федерацией, которую он назвал "нашим домом".

Он отметил решимость ДНР оставаться в одном часовом поясе с Москвой, а также "в одном векторе — интеграционном".

Украина ежегодно переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, в очередной переход произойдет предстоящей ночью.