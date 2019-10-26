Зачем уходить в монастырь: разъяснения Патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 26 октября, провел всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону. Затем он произнес проповедь, в которой объяснил, что подразумевает истинная монашеская жизнь.

По словам патриарха, монашеское служение требует отречения человека от мирских ценностей, от того, что для обычных людей является очень важным и значимым. Однако это отречение происходит не потому, что для людей ценности мира не имеют никакого значения.

"В какой-то момент человек понимает: для него главным является не то, что лежит в мире, а то, что принадлежит Богу, и то, что Бог дарует людям. Для того, чтобы обрести эти божественные дары, и устремляются наши будущие иноки и инокини в святые обители", — цитирует слова патриарха Кирилла РИА Новости.

Он пожелал насельницам Свято-Иверского монастыря подавать пример мирянам, чтобы они поняли важность служения Богу молитвой, воздержанием и добродетелью.

Как заявил предстоятель Русской православной церкви, в русском народе необходимо укреплять веру, чтобы она давала людям силы "преодолевать скорби, стесненные обстоятельства жизни, а самое главное — те внутренние проблемы, которые чаще всего кроме как Божией помощью преодолеть невозможно".