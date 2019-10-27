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27 октября 201913:17

Эксперт оценил американский план захвата Калининградской области

Нагорных Елена/ТАСС

Рассуждения о захвате Калининградской области доктор военных наук Константин Сивков назвал фантазиями.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер сообщил, что, согласно его прогнозу, Россия потеряет Калининградскую область, если вступит в конфликт со странами НАТО в Прибалтике. К тому же у России есть ядерное оружие, и она может его применить, добавил Хукер. И такая ситуация чрезвычайно опасна для США.

В сентябре издание Breaking Defense, сославшись на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана, сообщила о разработке Пентагоном системы уничтожения ПВО анклава на случай агрессии со стороны России. Система будет включать массированные атаки с земли, воздуха, из космоса и кибератаки.

Руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко назвал подобные заявления хвастливыми и глупыми и охарактеризовал систему ПВО Калининградской области очень надежной, передает РИА Новости.

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