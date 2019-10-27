"Ничего особенного": Тегеран заявил, что Вашингтон "убил свое собственное создание"

Ликвидировав главу террористической организации ИГ (запрещена в России), США уничтожили собственное порождение — такое заявление сделал министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми. Комментируя новость на своей странице в "Твиттере", иранский министр написал, что не видит в этом ничего особенного.

Ранее сообщалось, что лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в Сирии в ходе спецоперации. В месте проживания аль-Багдади были обнаружены две его жены с неразорвавшимися поясами смертников. Немало террористов были захвачены в плен (пока их число не уточняется).

Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Америка продолжит следить за тем, кто возглавит террористическую группировку после гибели аль-Багдади. Охота за новым лидером продолжится. Назвав аль-Багдади не только основателем и лидером, но и идейным вдохновителем группировки, Эспер отметил, что его ликвидация стала огромным ударом по террористам.