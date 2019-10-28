Российские шахматисты обыграли сборную Турции на Евро-2019

В грузинском Батуми продолжается командный чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная России в очередном туре переиграла команду Турции – 3,5:0.5. Побед добились на своих досках Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов, а Максим Матлаков сыграл вничью.

В этот же день сборная Англии во главе с Майклом Адамсом переиграла команду Венгрии (2,5:1,5), а Азербайджан с тем же счетом был сильнее Чехии. Шахматисты Армении и Украины завершили свой матч вничью – 2:2.

После 4-х туров группу лидеров составили четыре сборные – России, Армении, Англии и Украины. Еще у шести команд (Швейцария, Азербайджан, Словения, Германия, Нидерланды и Хорватия) – по 6 очков.