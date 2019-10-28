Битва за квартиру: жену Олега Яковлева обвинили в отключении певца от ИВЛ

18 ноября бывшему солисту группы "Иванушки International" Олегу Яковлеву исполнилось бы 50 лет. Он ушел из жизни летом 2017-го, но до сих пор близкие музыканта не могут поделить между собой его имущество.

О том, что сейчас происходит между ними, – в расследовании "Прямого эфира".

Гражданская жена Олега Александра Куцевол уверена: только она является единственной наследницей недвижимости, потому что незадолго до смерти Яковлева они узаконили свои отношения. Правда, произошло это в Сербии.

Близкие Олега ей не верят. Более того: за несколько месяцев до ухода из жизни музыкант написал завещание в пользу своего ближайшего друга Романа Радова.

По нему Радову отошла элитная квартира Яковлева на Дербеневской набережной. Жила и была прописана там, однако, до последнего времени Александра Куцевол, с которой у друга Олега были хорошие отношения, и который помогал ей после смерти Яковлева.

Недавно же, как рассказала Александра, квартиру вскрыли и поменяли замки. Она в тот момент находилась за границей и была шокирована произошедшим.

Женщина рассказывает, что ей пришлось вызывать полицию, чтобы выдворить самозванцев.

Адвокат Радова, однако, говорит, что у ее доверителя есть все документы на квартиру – в том числе свидетельство о вступлении в права наследования еще от 2018 года.

Куцевол же, по ее словам, по решению суда была лишена права пользования жилым помещением.

В студии выяснилось: отношения между Радовым и Куцевол испортились после того, как Александра захотела оспорить завещание Олега, попытавшись представить его невменяемым.

При этом племянница Яковлева Татьяна считает, что у Олега могли быть серьезные основания не вносить имя Куцевол в завещание.

Она также сделала шокирующее признание, заявив, что именно Александра отключила Олега от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По ее словам, после того, как Олег впал в кому, прошло всего два дня. "Врачи обратились к Саше и спросили, что делать дальше? И она отключила его", – рассказала Татьяна Яковлева.

Действительно ли Куцевол подделала свидетельство о браке, и на каком основании смогла оформить на себя оставшуюся от Яковлева квартиру в Черногории? Что стало с недвижимостью музыканта в Болгарии? Кто сейчас живет в квартире Олега на Дербеневской набережной, и чего хочет внезапно объявившаяся предполагаемая биологическая мать Яковлева Масхуда Минидарова?

Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".