Поветкин и Хантер подерутся 7 декабря в Саудовской Аравии

Российский боксер тяжелой весовой категории Александр Поветкин узнал имя своего будущего соперника по бою. Им стал американец Майкл Хантер, который дал свое согласие на проведение боя против 40-летнего россиянина.

Изначально именно Хантер бросил вызов Поветкину. Вскоре российский тяжеловес принял предложение оппонента и дал свое согласие на бой. Теперь все вопросы урегулированы официально. Бой состоится седьмого декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

Предыдущим боем Поветкина стал поединок против британца Хьюи Фьюри. Тогда россиянин победил соперника и завоевал титул WBA International в супертяжелом весе. Хантер на данный момент носит статус интерконтинентального чемпиона, добытого в бое против Сергея Кузьмина.

У Поветкина 35 побед в 37 поединках. Хантер из 19-ти боев победил в 18-ти.